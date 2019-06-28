شكرا لقرائتكم خبر عن هام : كيف تخلص جمسك في يوم واحد من كافة السموم وبطريقة سهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1. توقفوا عن التدخين :

قد يكون الاقلاع عن التدخين هو الخطوة الأكثر صعوبة، ولكنه طريقة تنظيف الجسم من السموم الاكثر اهمية. الخبر السار هنا هو أن كل شخص يمكنه الإقلاع عن التدخين خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. اذا توقف هذا الاسبوع، واتخذ القرار منذ اليوم بعدم التدخين.

2. شاركوا في دورة اليوغا أو عدة دورات مختلفة !

إذا كان جسمكم قادر على التعامل مع يوغا البيكرام- Bikram، أو أي نوع من أنواع اليوغا الساخنة، فهذا يمكن أن يكون شيء رائع لأي شخص ينظف جسمه بواسطة خلطة الـ Detox للتخلص من السموم. ابقاء الجسم بوضعيات معينة في درجة حرارة مرتفعة، يساعد الجسم على طرد السموم بسرعة فائقة. إذا كنتم تفضلون اجراء اليوغا في درجة حرارة الغرفة، اذا فاليوغا العادية سوف تساعدكم على التدرب بشكل صحيح، التعرق واخراج السموم وتخفف التوتر، وتعزز القلب والعقل. إذا كان التدريب الذي اخترتموه قوي بشكل خاص، مع وضعيات متغيره كثيرة، اخبروا مدربكم اذا ما كنتم ترغبون في تغيير وضعيات معينة، وفقا لمستويات الطاقة اليومية الموجودة لديكم، حتى تعتادوا على تنفيذ كل الوضعيات في التدريب.



3. خططوا لوجبات تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية:

اذا اعتدتم على تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة ووجبات من الحبوب الكاملة مثل الأرز الكامل، الكينوا، الخ . الألياف الغذائية مهمة بشكل خاص في المرحلة التي يكون فيها جسمكم في مرحلة التخلص من السموم - Detox، وذلك لإبقاء جسمكم في المسار الصحيح والتخلص من السموم. تناولوا مزيج من الألياف القابلة للذوبان مثل الفاصوليا والشوفان والألياف الغير قابلة للذوبان مثل الكايل- Kyle، الجزر الطازج وغير ذلك.

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4. تناولوا العصائر!

العصائر تساعد على ادخال مواد مغذية أكثر إلى نظامنا الغذائي، من الخضار والفاكهة الطازجة. أفضل مكونات العصائر هي: الجزر، التفاح، الكرفس، الشمندر، الزنجبيل الطازج، الكايل، البقدونس والسبانخ. اشربوا الكثير من الماء بين العصائر، ولا تعتمدوا فقط على السوائل الموجودة في العصير.

5. دللوا أنفسكم في المنزل:

دللوا أنفسكم في المنزل مع الكريمات والشموع العطرية وحتى البخور اذا كنتم تستمتعون به. خلق بيئة مدللة ومغذية نفسيا في المنزل أو المكتب (بشكل جزئي)، سوف تساعدكم على الحفاظ على الحياة الصحية التي بدئتم باتباعها. عليكم أن تفهموا أن هناك العديد من الطرق لإسعاد حواسكم، بطريقة صحية، من دون تناول الوجبات السريعة.

6. تجنيد أحد الأصدقاء للمساعدة:

طريقة تجنيد الصديق ممتازة لخطة العمل الطموحة لأحداث تغيير كبير في الحياة. فهي تساعد بشكل خاص إذا استطعتم أن تتكئوا أحدكم على الاخر، كـ"حملة" أو "تدخل" ضد : القهوة، السكر والمشروبات المحلاة ،ناهيك عن السجائر، بالطبع!. عندما يشعر أحدكم بالضعف، فالاخر يمكنه جلب مشروب بديل رائع، الخروج معا للجري أو مجرد الاستماع إلى الشكاوى. قوموا بالمشي معا، خذوا نفسا عميقا، تبادلوا الأفكار وسوف تلاحظون أن كل الرغبات لتناول الأطعمة الضارة سوف تزول.