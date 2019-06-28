شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر موقع تسريبات أردني يكشف سبب هروب الأميرة " هيا" لالمانيا وليس الى الاردن وعلاقة "محمد بن زايد" بهروبها المفاجيء ( تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بوغانم” الشهير بتسريباته على تويتر، معلومات صادمة ومفاجئة عن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد بعد تداول أنباء عن هروبها لألمانيا، حيث زعم أنها كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على ملك الأردن والتي تحدثت عنها تقارير سابقة.
وقال “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 120 ألف شخص على تويتر في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إن هناك من قال بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.
بوغانم
@hassanalishaq73
· 9 س
سأكتب هذه التغريدات
ليست دفاعا" عن محمد بن راشد المكتوم
ولكن لوضع النقاط على الحروف
ملاحظه
ولا..الزم احد بتصديقي او اخذ الامر
من باب المعلومات المؤكده بقدر ماهي
مصادر خاصه من احد اهل الثقه بالنسبه لي
بوغانم
@hassanalishaq73
اولا"..انتشر منذ ايام خبر
هروب هيا بنت الحسين من دبي الى المانيا
وطلبها للجوء الدولي وطلب الطلاق من زوجها
محمد بن راشد المكتوم
وهناك من قال بأن زوجها هو من قام بتهريبها
حتى لا..يقوم محمد بن زايد بأبتزاز
زوجها واخيها الملك عبدالله بأدخالها
طرف في عملية ضغط من اجل صفقة القرن
وزعم نقلا عن مصادر خاصة به وصفها بأنها (موثوقة) بأن هيا بنت الحسين كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين في الأردن، مما جعل الملك يزيح قيادات أمنية عليا منها رئيس المخابرات العامة الأردني وقيادات أمنية أخرى، وطرد سفير الإمارات في الأردن ورئيس جهاز أمن أبوظبي السابق مطر الشامسي.
بوغانم
@hassanalishaq73
· 9 س
ردًا على @hassanalishaq73
وبعد انتشار الخبر
تم نشر القصيده قصيده منسوبه للمكتوم
ينتقد فيه زوجته هيا بنت الحسين بأنها
خانته
ولكن على حسب المصادر التي وردتني
بأن القصيده في الاساس ليست له ولم يكتبها
بل من قام بكتابتها امرأه
وراعت في القصيده اخذ اسلوب المكتوم
عرض الصورة على تويتر
بوغانم
@hassanalishaq73
المصادر افادتني بأن هيا بنت الحسين
كانت طرف في المحاوله الانقلابيه الفاشله
على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين
في الاردن مماجعل الملك يزيح قيادات
امنيه عليا منها رئيس المخابرات العامه الاردني
وقيادات امنيه اخرى
وطرد سفير الامارات في الاردن
ورئيس جهاز امن ابوظبي السابق
مطر الشامسي
وتابع “بوغانم” نقل معلوماته التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها:”وبسبب تأمر هيا بنت الحسين في المحاولة الانقلابية ضد شقيقها لم ترجع للأردن خشية من الملك”
كما لفت المغرد الشهير إلى أن محمد بن راشد سبق أن حذر زوجته هيا من التعامل مع ثلاثة أفراد من أبوظبي وأن عليها عدم التعامل معهم نهائيا، وصادف في إحدى المرات خروج أحدهم من قصر هيا بنت الحسين وهذا الأمر أزعج حاكم دبي.
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