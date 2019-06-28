شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر موقع تسريبات أردني يكشف سبب هروب الأميرة " هيا" لالمانيا وليس الى الاردن وعلاقة "محمد بن زايد" بهروبها المفاجيء ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بوغانم” الشهير بتسريباته على تويتر، معلومات صادمة ومفاجئة عن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد بعد تداول أنباء عن هروبها لألمانيا، حيث زعم أنها كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على ملك الأردن والتي تحدثت عنها تقارير سابقة.

وقال “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 120 ألف شخص على تويتر في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إن هناك من قال بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.







بوغانم

@hassanalishaq73

· 9 س

سأكتب هذه التغريدات

ليست دفاعا" عن محمد بن راشد المكتوم

ولكن لوضع النقاط على الحروف

ملاحظه

ولا..الزم احد بتصديقي او اخذ الامر

من باب المعلومات المؤكده بقدر ماهي

مصادر خاصه من احد اهل الثقه بالنسبه لي



بوغانم

@hassanalishaq73

اولا"..انتشر منذ ايام خبر

هروب هيا بنت الحسين من دبي الى المانيا

وطلبها للجوء الدولي وطلب الطلاق من زوجها

محمد بن راشد المكتوم

وهناك من قال بأن زوجها هو من قام بتهريبها

حتى لا..يقوم محمد بن زايد بأبتزاز

زوجها واخيها الملك عبدالله بأدخالها

طرف في عملية ضغط من اجل صفقة القرن

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وزعم نقلا عن مصادر خاصة به وصفها بأنها (موثوقة) بأن هيا بنت الحسين كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين في الأردن، مما جعل الملك يزيح قيادات أمنية عليا منها رئيس المخابرات العامة الأردني وقيادات أمنية أخرى، وطرد سفير الإمارات في الأردن ورئيس جهاز أمن أبوظبي السابق مطر الشامسي.



بوغانم

@hassanalishaq73

· 9 س

ردًا على @hassanalishaq73

وبعد انتشار الخبر

تم نشر القصيده قصيده منسوبه للمكتوم

ينتقد فيه زوجته هيا بنت الحسين بأنها

خانته

ولكن على حسب المصادر التي وردتني

بأن القصيده في الاساس ليست له ولم يكتبها

بل من قام بكتابتها امرأه

وراعت في القصيده اخذ اسلوب المكتوم

عرض الصورة على تويتر

بوغانم

@hassanalishaq73

المصادر افادتني بأن هيا بنت الحسين

كانت طرف في المحاوله الانقلابيه الفاشله

على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين

في الاردن مماجعل الملك يزيح قيادات

امنيه عليا منها رئيس المخابرات العامه الاردني

وقيادات امنيه اخرى

وطرد سفير الامارات في الاردن

ورئيس جهاز امن ابوظبي السابق

مطر الشامسي



وتابع “بوغانم” نقل معلوماته التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها:”وبسبب تأمر هيا بنت الحسين في المحاولة الانقلابية ضد شقيقها لم ترجع للأردن خشية من الملك”

كما لفت المغرد الشهير إلى أن محمد بن راشد سبق أن حذر زوجته هيا من التعامل مع ثلاثة أفراد من أبوظبي وأن عليها عدم التعامل معهم نهائيا، وصادف في إحدى المرات خروج أحدهم من قصر هيا بنت الحسين وهذا الأمر أزعج حاكم دبي.