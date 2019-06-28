شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة سعودية شهيرة تقدم على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وتشعل غضب كل السعوديين ويصفونها بأنها وسخة وفاحشة القذراة..لن تصدق ماذا فعلت (شاهد الصورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنَّ ناشطون سعوديون هجومًا على مواطنتهم نجمة مواقع التواصل أماني الحنطي، بعد ظهورها في مقطع فيديو موثّق لها عبر ”سناب شات“، وقد وضعت طعامًا داخل حفاض أطفال.

وأظهر مقطع فيديو عبر ”سناب شات“ لأماني الحنطي لحظة زيارة صديقات لها في منزلها، وتقديمها الضيافة لهن، حيث فتحت حفاض أطفال لتظهر مادة بلون الشوكولاتة داخله، لتعلّق بأنها مجرد ”نوتيلا“ وسط ضحكاتها وصديقاتها.

وهاجم مغردون عبر موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاغ #أماني_الحنطي، نجمة السوشيال ميديا، واصفين تصرفها بـ“القذر“ و“المهين للنعمة“.

وكتب عبدالرحمن النفيعي:“ كفرٌ بالنعم ، واستهتارٌ بالقيم ، وضعف في الإيمان ، وخروج عن هدي الرحمن .. اللهم إنا نعوذ بك من عملهن ( القذر )، بل فاحش القذارة .. ونسأل الله العفو“.

وهاجمتها مغردة تدعى ”أم ملاك“: ”ياعيب عليك، شو إنسانة وسخة أنتِ ومن معك“.

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الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاها به

إلى أي درجة يصل البعض في سخافة المحتوى و تدني المستوى الأخلاقي و السطحية في الأسلوب

الفعل فردي ولا يمس المجتمع الوطني وإنما تصرف شخصي لأسلوب حياتها و ما تربت عليه في تعاملها ومعيشتها الاجتماعية.

وقال ”عبدالله الحربي“:“أتمنى من المسؤولين في وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، وفقهم الله وبارك بجهودهم، الضرب بيد من حديد على أيدي المشاهير على السوشيال ميديا، لأنهم تمادوا كثيرًا، وإذا الشهرة خلتك ما تفكر بأحد وتسوي اللي تبغاه فالدولة، الله يعزها، قادرة توقيفك عند حدك“.

أتمنى من وزارة الإعلام ووزارة الداخليه الله يوفقهم ويبارك بجهودهم الضرب بيد من حديد على المشاهير بالسوشل ميديا لأنهم تمادو كثير اذا الشهره خلتك ماتفكر بأحد وتسوي اللي تبغاه فالدوله الله يعزها قادره توقفك عند حدك .

وعلّقت مغردة تدعى ”برنسس“:“لو تم التعامل مع هؤلاء القذرين قانونيًا مع التلويح بالعقوبة وجعلهم عبرة لغيرهم لأصبح المجتمع نظيفًا من العقول القذرة“.