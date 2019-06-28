8 اتفاقيات للاشراف على مشاريع في المهرة بدعم من السعودية

وقع قطاع الشؤون الفنية بمحافظة المهرة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، ثلاث اتفاقيات للإشراف على تنفيذ مشاريع يجري العمل في تنفيذها في إطار دعم الحكومة السعودية لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية.

وتتضمن الاتفاقيات وفقا لوكالة سبأ على ثمانية مشاريع تعليمية، وترميم وتأهيل ميناء نشطون السمكي، وحفر 21 بئراً ارتوازياً موزعة على مختلف مديريات المحافظة، بتمويل من البرنامج السعودي ضمن جملة من المشاريع التي ينفذها في المحافظة وشملت مختلف القطاعات التي يعمل فيها البرنامج منذ الإعلان عن تأسيسه في مايو 2018م وفتح له فرع في المهرة.

وسيتولى قطاع الشؤون الفنية بمحافظة المهرة عملية الإشراف على التنفيذ .

وقع الاتفاقيات وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس سالم العبودي ومدير البرنامج السعودي المهندس عبدالهادي القحطاني.