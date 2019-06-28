محافظ الحديدة يشدد على توفير الاجواء لطلاب الثانوية وعدم تكرار الاخطاء الماضية

ناقش محافظ الحديدة اليوم مع فريق الاشراف الوزاري على سير اختيارات الشهادة العامة برئاسة سند بشير ، سير الإختبارات العامة للمرحلة الثانوية.

وشدد الحسن طار على ضرورة توفير الاجواء المناسبة للطلاب، بما يساهم في اعداد جيل متعلم ومؤهل للمستقبل.

وأكد على عدم تكرار اخطاء الاعوام السابقة والحد من ظاهره الغش ، لافتاً إلى أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر جهود الجميع للتغلب على التحديات التي تمر بها المحافظة واستمرار الحصار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها .

وشدد اللقاء على ضرورة متابعة عملية الامتحانات في المحافظة، وتوفير الامكانات اللازمة لضمان نجاح المراكز المحددة ضمن مديريات المحافظات المحررة من مليشيات الحوثي الانقلابية..مشيرا إلى أن العملية الامتحانية في المحافظة ستسير تحت إدارة وإشراف وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة