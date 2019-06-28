مأرب: مركز سلمان ينضم رحلة ترفيهية للاطفال المعاد تأهيلهم

نظم اليوم الخميس مركز سلمان للاغاثة رحلة ترفيهية للاطفال اليمنيين المعاد تأهيلهم إلى حديقة مأرب العامة.

وقد شارك 26 طفلا مجندا ومتأثرا في الرحلة التي تضمنت ألعابا وأنشطة ترفيهية في أقسام الحديقة المختلفة، إضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية بهدف تخليص الأطفال من الآثار والصدمات النفسية التي تعرضوا لها بسبب القتال.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، وهي المرحلة التي استهدف فيها المركز إعادة تأهيل 80 طفلاً ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.