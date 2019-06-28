اليمن تشارك في اجتماع الدورة (11) للمجلس الوزاري العربي للمياه

شاركت الجمهورية اليمنية اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 في اجتماع الدورة (11) للمجلس الوزاري العربي للمياه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وترأست الاجتماع دولة فلسطين، في حين ترأس وفد بلادنا السفير رياض عمر العكبري المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية.
وعقب إقرار مشروع جدول الاجتماع، تم الاستماع الى كلمات ومداخلات اصحاب المعالي وزراء المياه ورؤساء وفود الدول العربية ، استنادا الى قرارات مجالس الجامعة ذات الصلة.
يشار إلى أن الاجتماع ال ١٨ للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه عقد خلال الفترة ٢٣-٢٥ يونيو ٢٠١٩م ، تلاه الاجتماع ال ١٣ للمكتب التنفيذي للمجلس يوم ٢٦ يونيو تمهيدا للدورة ١١ للمجلس الوزاري العربي للمياه.
كما تم في الاجتماع بحث متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.
وناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للربط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى البند الخاص بشأن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبند تطوير قطاع المياه في فلسطين.
وبحث الإجتماع أيضا التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه ٢٠٢١ المزمع عقده في السنغال، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وكلف الوزراء الامانة العامة بمتابعة تنفيذ القرارات والاجراءات المتخذة.
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