وزارة التربية تعلن عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم، في الحكومة الشرعية، قرارا بالتقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 2019/2020. وبحسب القرار الذي اصدره د.عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم، تتنظم الادارات المدرسية يوم 18 اغسطس 2019م. كما أقر القرار بدأ الفصل الاول من العام الدراسي 1 سبتمبر 2019م.

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