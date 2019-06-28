وزارة التربية تعلن عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم، في الحكومة الشرعية، قرارا بالتقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 2019/2020.
وبحسب القرار الذي اصدره د.عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم، تتنظم الادارات المدرسية يوم 18 اغسطس 2019م.
كما أقر القرار بدأ الفصل الاول من العام الدراسي 1 سبتمبر 2019م.
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