استشهاد مواطن بانفجار لغم حوثي في الدريهمي بالحديدة

استشهد مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد. وذكر مصدر محلي ان المواطن محجوب حسن محجوب استشهد بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميلشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة. وأشار المصدر إلى أن محجوب استشهد أثناء عودته من مقر عمله في أحد المطاعم الشعبية، على متن دراجة نارية، لافتا إلى أن اللغم أنفجر به بالقرب من منزله، حيث مزق الجزء السفلي من جسده.

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