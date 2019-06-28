شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي جنوبي : كيلومترات قليلة ستنهي اللعبة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس تحرير صحيفة “الغد”، فتحي بن لزرق، إن تحرير محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، سينهي الحرب في اليمن.

وأكد بن لزرق في حسابه على “تويتر”: أنه “دون تحرير الحديدة لن يصل الناس الى شيء، ودون تحرير الحديدة لن تتوقف جماعة الحوثي عن ضرب الداخل السعودي”.

وأضاف بن لزرق “دون تحرير الحديدة لن تتوقف الدول الكبرى عن ابتزاز السعودية وإطالة امد الحرب”.

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وأشار بن لزرق إلى أن “كيلومترات قليلة ستنهي اللعبة كلها”، في إشارة إلى مدينة الحديدة التي ترابط قوات الجيش الوطني في محيطها.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.