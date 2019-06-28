شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح رئاسي بالحالة الصحية للرئيس التونسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء اليوم الخميس إن الوضع الصحي للرئيس بدأ في التحسن، وفقا لـ”رويترز”.

ويعيش التونسيون حالة من القلق والترقب بعد تدهور الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي، وغموض الرؤية بشأن المرحلة القادمة، خصوصًا إذا ما تم الإعلان عن وفاة الرئيس أو عن عدم قدرته على الاستمرار في أداء مهامه.

وكانت الرئاسة قالت في وقت سابق إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاما نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.