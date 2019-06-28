شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص في محافظة إب و "السبب"!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، وسط اليمن، إن 4 من أسرة واحدة توفوا في حادثة اختناق.
وأكد السكان لـ”المشهد اليمني”أن ثلاثة أخوة من بيت الشاطبي وشخص رابع من ذات الأسرة، توفوا اليوم الخميس اختناقاً في بئر ماء، أثناء نزولهم لتشغيل مولد في البئر.
وبحسب المصادر فإن الأشقاء توفوا تباعاً أثناء محاولة انقاذ بعضهم البعض.
وشهدت مناطق زراعية لحوادث سابقة بسبب الاختناق وعوادم المولدات المستخدمة في توليد المياة
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 4 أشخاص في محافظة إب و "السبب"!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.