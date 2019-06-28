شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص في محافظة إب و "السبب"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، وسط اليمن، إن 4 من أسرة واحدة توفوا في حادثة اختناق.

وأكد السكان لـ”المشهد اليمني”أن ثلاثة أخوة من بيت الشاطبي وشخص رابع من ذات الأسرة، توفوا اليوم الخميس اختناقاً في بئر ماء، أثناء نزولهم لتشغيل مولد في البئر.

وبحسب المصادر فإن الأشقاء توفوا تباعاً أثناء محاولة انقاذ بعضهم البعض.

وشهدت مناطق زراعية لحوادث سابقة بسبب الاختناق وعوادم المولدات المستخدمة في توليد المياة

