شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس هادي: اتفاق استوكهولم انتهى ويجب على الحكومة استئناف العمليات العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا عبد العزيز المفلحي مستشار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، إلى استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات للقضاء على مليشيات الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد بما فيها العاصمة صنعاء، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، في وقت تحدثت مصادر يمنية عن عودة وشيكة للرئيس عبد ربه منصور هادي بعد رحلة علاجية ناجحة في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور المفلحي في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن ” إن استهداف الحوثيين للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يمثل دليلا دامغا على أن هذه العصابة مجرد أداة بيد الحرس الثوري الإيراني”. و أضاف : “استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية وضرب المطارات والأعيان المدنية في السعودية يؤكد للمجتمع الدولي حقيقة هذه الميليشيات المجرمة، وأنها لا تمتلك القرار بل تنفذ أوامر طهران على حساب معاناة الشعب اليمني”.

وطالب المستشار المفلحي الحكومة باستئناف الخيار العسكري في جميع الجبهات بما فيها الحديدة لتحرير الأراضي من أيدي الانقلابيين وعودة الدولة.

وأضاف:” هذه الجماعة الإرهابية لا تلزم بالاتفاقات الموقعة معها، وأصبح اتفاق ستوكهولم حبرا على ورق ولم ينفذ منه شيء، لذلك نطلب من الحكومة الشرعية شحذ الهمم واستنفار كل القوى العسكرية والمدنية لمواجهة العدو الحوثي وتوجيه ضربة حاسمة للانتصار لإرادة شعبنا، بعد أن ثبت أن كل دعاوى السلام لا تجد آذانا صاغية بل وصلت العصابة القابعة في صنعاء ومران إلى مرحلة خطيرة من الاستهتار.