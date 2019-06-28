شكرا لقرائتكم خبر عن ”جماهير سقطرى” توجه اتهام خطير للسلطة المحلية و”التحالف” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الحشد الجماهيري، بمحافظة سقطرى، اليوم الخميس، السلطة المحلية بالمحافظة بخلق الأزمات وافتعال صراعات ممنهجة و معادية للتحالف العربي وفي المقدمة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأكدت الجماهير التي احتشدت في مسيرات راجلة، وفقا لبيان، أطلع عليه “المشهد اليمني” على أن التصعيد السلمي لن يتوقف، حتى يتم وضع حد لتصرفات السلطة المحلية في الجزيرة و القوى المتنفذة.

وقال البيان أن السلطة المحلية التي اتهمها بالفشل، لم تقحم نفسها يوما في معالجة الاختلالات المتكررة، ما نتج عن ذلك تردي مستمر في الخدمات، وأهمها انعدام خدمة الكهرباء في محافظة سقطرى، وحديبوه ، و قلنسية.

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وأوضح البيان أن الحشد يقف الى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، و التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، في خندق واحدا الحرب على المليشيات الإرهابية، وإرساء الأمن و الاستقرار.

واللافت في هذا الحشد السقطري السلمي، خلوه تماما من الاعلام واللافتات التي يرفعها انصار الانتقالي في المحافظات الجنوبية الاخرى.

جدير بالذكر ان المحافظة شهدت مواجهات بين قوات أمنية محسوبة على الامارات وأخرى محسوبة على الشرعية اليمنية، أدت الى اصابة مسؤول أمني بجروح.