الحوثيون يحولون جامعة صنعاء مكانا لتسيير القافلات الغذائية ودعم مقاتليهم

دعت "ميليشيات الحوثي" الانقلابية طلاب جامعة "صنعاء" إلى المشاركة في تسيير قافلة غذائية؛ لدعم جبهات القتال.

وأكدت مصادر طلابية لـ"يمن شباب نت"، أن يسمى "بالملتقى الطلابي"، الذي يسيطر عليه مجموعة من عناصر "الميليشيات الحوثية"، دعت الطلاب، إلى المشاركة في تسيير قافلة غذائية؛ لدعم من وصفهوهم بـ"المجاهدين".

وأوضحت المصادر، أن "الميليشيات" الحوثية ألزمت "ملتقى الطلاب" على توجيه الدعوة لكافة طلاب الجامعة، على المشاركة والحضور في تسيير هذه القافلة، التي سبقها عدة قوافل لنفس الهدف.

يذكر أن "الميليشيات الحوثية" عمدت في الآونة الأخيرة إلى إقامة فعاليات تدعو من خلالها إلى دعم جبهات القتال، وخصصت مكاتب خاصة لجمع التبرعات، بالإضافة إلى إقامة الدورات الطائفية في، جامعة "صنعاء" القابعة تحت سيطرتهم من سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي، قد أجبرت أصحاب المحلات التجارية، والباعة المتجولين، إلى تسيير قوافل غذائية لدعم مقاتليهم، بالإضافة إلى دعوة المواطنين عبر مكبرات الصوت المنتشرة في جولات العاصمة، إلى المساهمة ودعم ما يُسمى بالمجاهدين.

