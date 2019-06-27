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شبوة وسقطرى تنتفضان ضد الاصلاح

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انطلقت اليوم في اخربيل سقطرى مظاهرات حاشدة جابت شاورع الارخبيل رافعة شعارات تهتف ضد الاصلاح وسياسة اقلاق السكينة في الارخبيل.

وفي هذا الاطار قال عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي ، أن "‏بعد محافظة شبوة هاهي جزيرة سقطرى تنتفض تأييداً للمجلس الإنتقالي والقوات الجنوبية ودور التحالف العربي ورفض ممارسات الإخوان في سقطرى".

وذكر العولقي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "لا ميزانية قطر تخلصت من العجز ولا فائض تحقق ولا أفلح الإخوان".

وكان المتظاهرون قد لبوا دعوة المجلس الانتقالي للتظاهر في سقطرى اليوم الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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