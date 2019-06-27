شبوة وسقطرى تنتفضان ضد الاصلاح

انطلقت اليوم في اخربيل سقطرى مظاهرات حاشدة جابت شاورع الارخبيل رافعة شعارات تهتف ضد الاصلاح وسياسة اقلاق السكينة في الارخبيل.

وفي هذا الاطار قال عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي ، أن "‏بعد محافظة شبوة هاهي جزيرة سقطرى تنتفض تأييداً للمجلس الإنتقالي والقوات الجنوبية ودور التحالف العربي ورفض ممارسات الإخوان في سقطرى".

وذكر العولقي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "لا ميزانية قطر تخلصت من العجز ولا فائض تحقق ولا أفلح الإخوان".

وكان المتظاهرون قد لبوا دعوة المجلس الانتقالي للتظاهر في سقطرى اليوم الخميس.