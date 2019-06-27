سقطرى تهتف بأعلى صوتها: برع برع يا إصلاح

تواصلت المظاهرات الرافضة للإخوان المسلمين في محافظة سقطرى. ورفع المتظاهرون الذين جابوا عددا من شوارع مدن المحافظة لافتات تعبر عن رفض أبناء الجزيرة لجماعة الإخوان. وردد أهالي المحافظة هتافات مناوئة لحزب الإصلاح، من قبيل: برع برع يا إصلاح. إلى جانب ذلك، دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم: #سقطرى_ترفض_الإخوان. Advertisements وتحت الهشتاج ذاته كتب المئات من أبناء الجنوب وسقطرى تغريدات مناوئة لحزب الإصلاح. وأكد كثيرون أن يقظة أبناء الجزيرة ستحول دون تحولها إلى ساحة لألاعيب ومخططات الحزب. وأكد الناشطون رفضهم لمخططات الأحمر والإخوان المسلمين في الجزيرة البعيدة كليا عن الصراع الدائر في معظم المحافظات اليمنية.

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