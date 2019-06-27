شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أسعار الذهب في محلات الذهب بصنعاء اليوم الخميس 27 يونيو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما يلي آخر أسعار الذهب في محلات الذهب بصنعاء صباح الخميس 27 يونيو 2019م، بحسب ما نشرته صفحة اخبار الصرافة اليمنية على التليجرام:



أسعار الشراء في صنعاء :



سعر الأونصة (بالدولار الأمريكي) = 1,409.25 دولار

سعر الدولار = 563.50 ريال يمني



عيار 24 = 25,534 ريال يمني

عيار 22 = 23,406 ريال يمني

عيار 21 = 22,342 ريال يمني

عيار 18 = 19,150 ريال يمني

عيار 14 = 14,895 ريال يمني

عيار 12 = 12,767 ريال يمني

عيار 10 = 10,639 ريال يمني



سعر الأونصة الذهب = 794,112 ريال يمني

سعر الجنيه الذهب = 178,736 ريال يمني

سعر الكيلو الذهب (عيار 24) = 25,534,000 ريال يمني

سعر السبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 25,534,000 ريال يمني

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,553,400 ريال يمني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر أسعار الذهب في محلات الذهب بصنعاء اليوم الخميس 27 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.