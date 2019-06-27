الحديدة.. قوات المقاومة تحبط محاولة تسلل للمليشيا باتجاه حيس

تمكنت قوات المقاومة ، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وبحسب مصادر رسمية، حاولت عناصر من المليشيا الحوثي المتمركزة في مديرية الجراحي التسلل ، صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات المليشيا وافشلتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا الانقلابية.

إلى ذلك قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيس.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.