تمكنت قوات المقاومة ، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وبحسب مصادر رسمية، حاولت عناصر من المليشيا الحوثي المتمركزة في مديرية الجراحي التسلل ، صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات المليشيا وافشلتها.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا الانقلابية.
إلى ذلك قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيس.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. قوات المقاومة تحبط محاولة تسلل للمليشيا باتجاه حيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.