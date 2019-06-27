رئيس الوزراء يشدد على مواجهة المشاكل في مطار عدن وتحسين أدائه

بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم مع وزير النقل الصعوبات التي تواجه مطار عدن الدولي وكيفية مواجهتها. وشدد عبدالملك على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمسافرين بمطار عدن الدولي وزيادة عدد الرحلات الجوية من أجل تخفيف معاناة المسافرين. وناقش اللقاء احتياجات مطار عدن والمشكلات التي يواجهها وكيفية معالجتها خصوصاً القضايا ذات الصلة بتحسين الخدمات بالمطار، وزيادة الرحلات الجوية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين. Advertisements كما تم مناقشة احتياجات مطار عدن الدولي من الخدمات والتجهيزات الفنية والتقنية الضرورية للارتقاء بمستوى عمله والنهوض بالخدمات المقدمة للمسافرين. ووجه الدكتور معين عبدالملك، الجهات المختصة بسرعة توفير هذه الاحتياجات بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمات وعمل مطار عدن وحركة الملاحة الجوية بشكل أفضل، كون مطار عدن يعتبر الشريان الرئيسي والاستراتيجي للنقل الجوي ونافذة البلاد من وإلى العالم. وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة تكاتف جهود الجميع والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة للمساهمة بتيسير وتسهيل حركة الملاحة الجوية بالشكل المطلوب .. لافتا إلى أهمية مراعاة اوضاع المسافرين خاصة المرضى والجرحى، وتوفير الوقت والجهد عليهم بكل الطرق والوسائل الممكنة.

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