الخارجية اليمنية تدين الحادث الارهابي في تونس

أدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا سيارة للشرطة بالقرب من السفارة الفرنسية ووحدة مكافحة الارهاب بالعاصمة التونسية وأسفرا عن مقتل رجل امن وإصابة آخرين.

و ذكرت الخارجية في بيان لها أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافي مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.. مجددة موقف اليمن الرافض للعنف والإرهاب بكافة إشكاله وصوره.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي الى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف الابرياء وتقلق السكنية العامة.

وجددت وزارة الخارجية وقوف اليمن الى جانب تونس وفي كل ما تتخذه من اجراءات من اجل الحفاظ على امنها واستقرارها.

وعبرت عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب تونس الشقيق وأسرة الضحية، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.