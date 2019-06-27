استشهاد وإصابة 5 مدنيين بقصف حوثي استهدف مسجد في الحديدة

أستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بقصف مدفعي شنته ميلشيا الحوثي الانقلابية على مسجد في محافظة الحديدة . وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت أمس ، بالمدفعية الثقيلة مسجد الهدى في حي المنظر المكتظ بالسكان جنوب مدينة الحديدة، Advertisements وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" الأربعاء. وأضافت المصادر، أن القصف طال المسجد القريب من مطار الحديدة الدولي جنوب المدينة، مما أسفر عن إستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرون بجروح خطيرة.

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