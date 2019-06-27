شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تشن هجوماً عنيفاً ضد ميليشيا الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة قامت صباح اليوم الخميس بشن هجوما عنيفا على مواقع المليشيات الحوثية بجبهات القتال شمال وغرب الضالع.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تقوم بعملية تقدم واسعة في مختلف جبهات القتال من الزبيريات قغطبة شرق مدينة الفاخر حتى جبهة باجة والمشاريح شنال غرب حجر.
وأشارت المصادر، إلى أن القوات حققت في كل جبهات القتال تقدما واسعا وسط خسائر كبيرة تتكبدها المليشيات الحوثية سواء في العتاد أو الأرواح.
وكانت مدفعية القوات المشتركة قد قصف في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في شمال وغرب قعطبة شمالي الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تشن هجوماً عنيفاً ضد ميليشيا الحوثي في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.