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القوات المشتركة تشن هجوماً عنيفاً ضد ميليشيا الحوثي في الضالع

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة قامت صباح اليوم الخميس بشن هجوما عنيفا على مواقع  المليشيات الحوثية بجبهات القتال شمال وغرب الضالع.

 

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تقوم بعملية تقدم واسعة في مختلف جبهات القتال من الزبيريات قغطبة شرق مدينة الفاخر حتى جبهة باجة والمشاريح شنال غرب حجر.

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وأشارت المصادر، إلى أن القوات حققت في كل جبهات القتال تقدما واسعا وسط خسائر كبيرة تتكبدها المليشيات الحوثية سواء في العتاد أو الأرواح.

 

وكانت مدفعية القوات المشتركة قد قصف في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في شمال وغرب قعطبة شمالي الضالع.

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