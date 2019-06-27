شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع سعودي بارز في قناة ‘‘العربية‘‘ يعلن بشكل مفاجيء اعتزال الاعلام نهائيا بعد ساعات من انضمام مذيعة يمنية للقناة! (السبب)؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة صدمت الكثيرين، أعلن الإعلامي السعودي عمر النشوان، الإعلامي بقنوات “العربية” و”MBC” و“القناة السعودية”، اعتزاله الإعلام نهائياً، بعد مسيرة امتدت لسنوات في العمل الصحفي والإعلامي.

وكتب النشوان تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائياً.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترنداً.. أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً ولا أخاً”.

وأحدث قرار النشوان صدمة لدى الوسط الإعلامي، حيث عبر الكثير من الإعلاميين عن دهشتهم من قراره المفاجئ اعتزال الإعلام.

بالتزامن، تداولت وسائل إعلام مختلفة انضمام المذيعة اليمنية، اسماء راجح لقناة العربية الحدث يوم أمس.