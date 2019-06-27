شكرا لقرائتكم خبر عن منع رفع علم الجنوب خلال تظاهرة بسقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت جهات منظمة لتظاهرة جماهيرية بجزيرة سقطرى مشاركين فيها من رفع علم الجنوب. وهذه هي المرة الاولى التي يمنع فيها من رفع العلم خلال تظاهرة جماهيرية. Advertisements وتظاهر المئات يوم الخميس ضد محافظ الجزيرة وطالبوا باقالته. وندد المتظاهرون بما قالوا انها سياسات اصلاحية تخريبية. ولم تعرف اسباب منع رفع علم الجنوب خلال هذه التظاهرات.

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