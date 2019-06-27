جمعيات الإصلاح المدعومة من قطر.. إرهاب تحت يافطة العمل الإنساني

لاتزال جمعية الإصلاح الخيرة، التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" من أهم منابع الفكر المتطرف.

وتملك الجمعية المدعومة من دولة قطر، عددا كبيرا من المدارس الأهلية والجامعات وغيرها.

وخلال الأعوام الماضية، أخرجت الجمعية عددا كبيرا من المعتنقين للفكر المتطرف أو المهيئين له.

وبحسب متابعين، فإن كثيرا ممن تخرجوا من المدارس والجامعات التابعة للجمعية المدعومة من قطر، التحقوا بتنظيمات إرهابية، كالقاعدة وداعش.

ويشير المتابعين إلى أن معظم العمليات الإرهابية التي شهدتها اليمن، أخيرا، تبلورت في أروقة جمعيات الإصلاح التي ترفع شعار العمل الإنساني للاستمرار في تسميم أفكار اليمنيين.

وبحسب المتابعين، فإن الإصلاح يستخدم عمل تلك الجمعيات والمنظمات لنشر الافكار المتطرفة واستقطاب وتخريج العناصر الارهابية.

وشدد المتابعون على ضرورة إغلاق مثل هذه الجمعيات، في إطار محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

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