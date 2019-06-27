الداخلية تبحث مع دولة المجر امكانية الاستفادة من تجربتها في مجال الرقابة الحدودية

بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد الأمير اليوم مع وكيل وزارة الخارجية المجرية استيفان بالوج إمكانية الاستفادة اليمن من الخبرات المجرية في مجال أمن البعثات الدبلوماسية والتعاون في مجالات محاربة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأبعاد الدولية.

وطبقا لما نقلته وكالة سبأ فقد تطرق الأمير الى تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تواجه وزارة الداخلية في إعادة بناء المنظومة الأمنية والآثار التي تسببها الهجرة غير الشرعية الى اليمن .. مشيرا الى استمرار تدفق المهاجرين الى اليمن بالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.

واعرب عن رغبة اليمن في الاستفادة من الخبرات المجرية في مراقبة الحدود والتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

من جانبه عبر المسؤول المجري عن تطلعه للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لليمن في مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة وضبط الحدود.