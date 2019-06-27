استقر الريال اليمني سعره امام العملات الاجنبية خلال الاسبوع في قيمة محددة بعد انخفاض في سعره خلال الايام الماضية.

وقال مصرفيون إن سعر الريال امام الدولار والسعودي اليوم هو على النحو التالي:

الريال السعودي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.