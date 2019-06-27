شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تقر موعد بدء العام الدراسي الجديد .. (قرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة التربية والتعليم، في الحكومة الشرعية، تصدر قرارا بالتقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 2019/2020 ووفق القرار الذي اصدره د.عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم، تتنظم الادارات المدرسية يوم 18 اغسطس 2019م. Advertisements كما أقر القرار بدأ الفصل الاول من العام الدراسي 1 سبتمبر 2019م

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