شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كمين محكم وإطلاق النار على سيارة وزير الدفاع الحوثي بعد ظهورة في مناطق قريبة لنجران.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي اليوم الخميس عن تعرض سيارة وزير الدفاع الحوثي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي لوابل من الرصاص خارج محافظة صعدة.

وقال مصدر مقرب من اللواء العاطفي الذي ينتمي إلى قرية بني عاطف -عزلة حضر- بمديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء، أن سيارة العاطفي تعرضت لوابل من الرصاص في اطراف محافظة صعدة اثناء خروجة من المناطق المتاخمة لنجران .

واضاف المصدر الذي ينتمي إلى نفس منطقة العاطفي ان المليشيات تحاول تصفية العاطفي فبعد دفعها به للقيام بزيارة الخطوط الامامية في جبهة نحران بحجة رفع معنوية المقاتلين بعد سقوط العديد من المواقع ولكنه نجي من قصف الطيران باعجوبة وقتل العديد من المقاتلين الحوثيين لكنه فوجئ باطلاق النار على سيارة العاطفي من قبل نقطة تفتيش حوثية .

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وقال المصدر انه لولا عناية الله وحراسة العاطفي التي تنتمي إلى نفس المنطقة لتمت تصفية العاطفي بعد استدراج الحوثيين له ، وقتله في النقطة الأمنية الحوثية .

واكد المصدر أن المليشيات لاتثق في ابناء القبائل وتريد التخلص منهم لصالح سلالتهم ، وان العاطفي قدم تسهيلات للحوثيين وساعدهم في السيطرة على الوية الصواريخ بعد دخولهم صنعاء، نهاية عام 2014م ، ولكنها استخدمته كورقة والان تريد التخلص منه.

الجدير بالذكر أن اللواء الركن محمد ناصر العاطفي كان يشغل قائد الوية الصواريخ منذ مطلع عام 2013م ،وقامت المليشيات بتعيينة مؤخرا وزيرا للدفاع الغير معترف بها .