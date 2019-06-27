شكرا لقرائتكم خبر عن جباري يكسر الحواجز ويتجاوز القيود ويبدأ أول تحرك فعلي مزعج للإمارات في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري اليوم مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب برئاسة الوكيل محمد علي الفاطمي، امكانية عقد مجلس النواب جلسات دورته القادمة في المحافظة.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة ومدراء عموم عددا من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة وقيادات فروع الاحزاب السياسية في المحافظة وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون الامن والشرطة العميد الدكتور احمد الموساي، مدى توافر البنى التحتية في المحافظة لتسهيل عملية انعقاد جلسات المجلس.

وخلال الاجتماع اكد النائب جباري على ان الوطن يمر بمرحلة خطيرة وتحيط به الاخطار من كل جانب ما يستدعي وقوف كافة انباء الشعب اليمني بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم صفا واحدا للعبور به بسلام، والتخلي عن المشاريع الصغيرة، والتمسك بالمشروع الوطني الكبير الجامع الذي يحفظ لليمن وحدته وامنه واستقراره، واحترامه وتقديره بين الامم.

وشدد جباري على ضرورة ان نتحمل مسئولياتنا نحن كيمنيين في هذه المرحلة، وان نقف امام المشاريع الصغيرة متوحدين، وان يؤدي كل واحد دوره بمسئولية وامانة من موقعه ومكانه حتى وان قدم المرء حياته حتى نتمكن من انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

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واشار نائب رئيس مجلس النواب الى اصرار هيئة رئاسة المجلس واعضاء على عقد دورتهم الاعتيادية مهما كانت الصعوبات واستمرار دور المجلس كإحدى سلطات الدولة واولها، وتمثل الشعب الذي انتخبها لتعبر عن قضاياه وهمومه في هذه المرحلة الحرجه وحماية الوطن من الاخطار والاطماع.

منوها الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية تمثل واحدة من الاخطار وواجه لواحدة من المطامع الايرانية الفارسية، وقدمت الوطن على طبق من ذهب للدول الاقليمية المتصارعة لتكون ساحة للصراع واليمنيون من يدفع الثمن.

لافتا الى ما تمثله محافظة مأرب من عمق للجمهورية ونموذج للدولة والجمهورية ولموقعها الجغرافي المتميز ودورها الوطني والنجاحات التي حققتها، وهذه عوامل جعلتها احدى الخيارات لاستئناف المجلس اعماله منها.

من جانبهم رحب وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية بعقد مجلس النواب جلسات اعماله في المحافظة، وانه سيتم تقديم لهم كل الدعم والتسهيلات من اجل انجاح اعمالهم وممارسة مهامهم كممثلين للشعب، واهمية صوتهم المعبر عن الشعب في معركة انهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من مليشيا الحوثي وانقاذ المواطنين الذين ما يزالون تحت سيطرتها من بطشها وتعسفاتها وانتهاكاتها التي لم تتوقف عند حد ..