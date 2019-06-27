شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يصعدان مجدداً مقابل انهيار للريال اليمني في تعاملاته صباح الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف في اليمن، صباح اليوم الخميس، صعوداً كبيراً للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. حيث يواصل الريال اليمني انهياره وتراجعه أمام الدولار والريال السعودي، بشكل مستمر، في ظل تنامي السوق السوداء للمتاجرة والمضاربة بالعملة. وكانت أسعار الصرف صباح اليوم على النحو التالي: العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 563 568

سعر الريال السعودي 150 152

سعر الدرهم الإماراتي 151 153

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

أسعار الريال العماني 1440 1470

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458

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