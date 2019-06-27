شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يصعدان مجدداً مقابل انهيار للريال اليمني في تعاملاته صباح الخميس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف في اليمن، صباح اليوم الخميس، صعوداً كبيراً للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
حيث يواصل الريال اليمني انهياره وتراجعه أمام الدولار والريال السعودي، بشكل مستمر، في ظل تنامي السوق السوداء للمتاجرة والمضاربة بالعملة.
وكانت أسعار الصرف صباح اليوم على النحو التالي:
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 563 568
سعر الريال السعودي 150 152
سعر الدرهم الإماراتي 151 153
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1440 1470
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
شارك هذا الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار والسعودي يصعدان مجدداً مقابل انهيار للريال اليمني في تعاملاته صباح الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.