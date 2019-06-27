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الدولار والسعودي يصعدان مجدداً مقابل انهيار للريال اليمني في تعاملاته صباح الخميس

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف في اليمن، صباح اليوم الخميس، صعوداً كبيراً للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

حيث يواصل الريال اليمني انهياره وتراجعه أمام الدولار والريال السعودي، بشكل مستمر، في ظل تنامي السوق السوداء للمتاجرة والمضاربة بالعملة.

وكانت أسعار الصرف صباح اليوم على النحو التالي:

العملة    سعر البيع    سعر    الشراء
سعر الدولار الأمريكي`    563    568
سعر الريال السعودي    150    152
سعر الدرهم الإماراتي    151    153
أسعار اليورو الأوروبي    627    630
أسعار الجنيه الاسترليني    714    720
أسعار الدولار الكندي    413    417
سعر جنيه مصري            29      30
سعر الريال القطري    137    141
سعر الدينار الكويتي    1651    1702
أسعار الريال العماني    1440    1470
أسعار الدينار الأردني    759    764
أسعار الدينار البحريني    1429    1458
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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