مواجهة شديدة في بريطانيا بسبب العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

ذكرت صحيفة يورو نيوز الفرنسية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لقت مواجهة شديدة بسبب مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية يوم الأربعاء حيث كانت تُسآءل كرئيسة وزراء للمرة الأخيرة قبل تنحيها الشهر المقبل.

وواجه زعيم المعارضة جيريمي كوربين رئيس الحكومة حول بيع الأسلحة للنظام السعودي ، الذي يشن عدوانا على اليمن. كما أبرز قصف القوات السعودية لليمن. وفي سؤاله لها قال كوربين “هل نتجاهل جميع الأدلة في اليمن ونواصل تزويد المملكة المتحدة بالأسلحة البريطانية؟”

ومع ذلك ، أجابت ماي :”دعونا نتذكر لماذا نرى هذا الصراع في اليمن – لقد كان بسبب الإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً من قبل الحوثيين”. وهي مزاعم يؤكد كوربين أنها ليست الأسباب الحقيقة للحرب، كما أنها لاتبرر دعم قتل الشعب اليمني.