الامارات تواصل تعذيب المعتقلين في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

استنكرت رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين قسريا، الاعتداءات التعسفية المتكررة واللاإنسانية، بحق المعتقلين في سجن بئر أحمد، الخاضع لسيطرة الامارات في عدن.

وادانت الرابطة في بيان صادر عنها الممارسات الغير أخلاقية والتعذيب الي يتعرض له المختطفين والمعتقلين في سجن بئر علي، وال والبالغ عددهم (72) معتقلا.

وذكر البيان ان الامارات ومليشياتها اعتدت على المعتقلين خلال الأيام الماضية، واقدمت على عصب أعينهم، وتقييد أيديهم، وضربهم الشديد في ساحة السجن.

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ووفقا للرابطة الحقوقية فقد رفضت ادارة السجن الإفراج عن (16) معتقلا صدرت أوامر من النيابة بالإفراج عنهم.

وطالبت رابطة أمهات المعتقلين، المنظمات الدولية بتمكين المعتقلين تعسفيا من حقوقهم الإنسانية والقانونية، والإفراج عن الذين صدرت أوامر بالإعفاء عنهم.

ودعت الرابطة في البيان الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدارة السجن ومحاسبة المليشيات المدعومة من الامارات