ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة كانت في طريقها الى عـدن

تمكنت نقطة دوفس المركزية التابعة لالوية الدعم والاسناد، من ضبط كمية من الحبوب المخدر الخطيرة كانت على متن سيارة في طريقها الى العاصمة عدن.

وفي التفاصيل، عثر جنود النقطة خلال عملية التفتيش الدقيق لسيارة نوع تويوتا (هيلوكس) على كرتون مغلق في داخله اكثر من 600 شريط حبوب، كشف من خلال الفحص بانها من نوعية الحبوب المخدرة الخطيرة.

وخلال التحقيق مع سائق السيارة "ص.أ.م" ومرافقية الستة تبين بأن شخص يدعى "ح .ع.ق" قام بتسليم الكرتون للسائق في منطقة بيحان بمحافظة شبوة بهدف ايصالها الى عدن مدعيا أنها بعض الادوية العلاجية.

وقالت عمليات نقطة دوفس بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة بحق الموقوفين كما تم تسليم المضبوطات وملف محضر الضبط الى مقر القيادة العامة لالوية الدعم والاسناد لاستكمال التحقيقات بذلك.

وتعد نقطة دوفس بقيادة محمود الكلدي أحد أهم النقاط الامنية التابعة لالوية الدعم والاسناد والتي تحقق العديد من الانجازات الامنية بمختلف الاصعدة نتيجة اليقضة الامنية العالية لافراد النقطة والخبرة الكبيرة في عمليات التفتيش والضبط.