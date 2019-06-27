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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 27 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

 التعذيب حتى الموت.. وسيلة ميليشيات الحوثي لترويع الشعب اليمني "تقرير"
https://www.alyamanalaraby.com/399181

 ألمانيا: إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتنتهك قرارات مجلس الأمن
https://www.alyamanalaraby.com/399186

 مصرع 8 من عناصر المليشيا في مواجهات مع الجيش بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/399190

 الإمارات تطلق حملة إغاثة واسعة لدعم أهالي تعز والحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/399194

 مليشيا الحوثي تقصف مستشفى في الحديدة بقذائف مدفعية
https://www.alyamanalaraby.com/399196

 تقارب يجمع الإصلاح وميليشيا الحوثي بالتزامن مع أي إنتصارات للشرعية
https://www.alyamanalaraby.com/399204

 تقارب ميليشيا الحوثي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح ليس وليد اللحظة (تقرير)
https://www.alyamanalaraby.com/399206

 مراقبون يتهمون حزب التجمع اليمني للإصلاح بتفجير الأوضاع في محافظتي شبوة وسقطرى
https://www.alyamanalaraby.com/399207

 ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/399209

 حملة توعوية بساحل حضرموت للتعريف بمخاطر المخدرات
https://www.alyamanalaraby.com/399211

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 محلل سياسي: لا بد من توثيق جرائم حزب الإصلاح في تعز
https://www.alyamanalaraby.com/399213

 " المطرفي" يُهاجم حزب الإصلاح وتحالفاته من تركيا لقطر بعد الانقلاب الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/399214

 استقرار بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/399215

 أسعار الفواكه والخضروات واللحوم تستقر في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/399216

 تصاعد متواصل لأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/399218

 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/399220

 "الخليج": "داعش" في اليمن بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة بفضل القوات اليمنية والسعودية
https://www.alyamanalaraby.com/399227

 تنسيقات حوثية إخوانية عسكرية لاستفحال الصراع في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/399238

 التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه
https://www.alyamanalaraby.com/399252

 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الخميس بالمحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/399256

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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