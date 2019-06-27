مراقبون لـ"اليمن العربي": الحل لعودة اليمن سعيداً التخلص من الحوثي والإخوان

يُجمع مراقبون، أن "الحل الوحيد لعودة اليمن سعيداً التخلص من التنظيمين الإرهابيين الحوثي والإخوان.

واعتبر المواقبون في تصريحات لمراسل "الخليج 365"، أن اليمن حين يتخلص من الإخوان والحوثي سيجد كل الخير والبركة، ودونها لن تنتهي الحرب حتى مائة عام.

ويقول المراقبون :"في تعز سيطر الإخوان على كل مفاصل الدولة وطردوا الجيش وهم دائماً لا يختلفون عن الحوثي فاشلون فاسدون إرهابيون يستنزفون الدولة بالأعمال الإرهابية كي تفشل السلطات الأمنية ويكون هم المنقذون".

ومضى "في تعز نفذوا عمليات ضد ضباط وأفراد الجيش والمنظمات الإنسانية الدولية في الأيام الماضية (حتى المنظمات الإنسانية ما خلو لها حالها يريدون جميعاتهم الخيرية تشتغل لصالح رفه عائلات التنظيم) وأيضاً تخلصوا من بعض التابعين لهم ذوي النهج الواضح والشفاف خوفاً من أن تفضح مخططاتهم بمعنى أن من وضحت له الحقيقة أحرق أو اغتيل وكمان ساروا في جنازته يبكون عليه ويوظفون قضيته لتحقيق أهدافهم الخبيثة، وكان لهم ذلك، فهل ستشهد تعز أعمال إرهابية بالتأكيد لا ولكن ستشهد نهب لمؤسسات الدولية وتجريف للوظيفة العامة وإقصاء لكوادر المؤسسات ذوي الخبرات الطويلة".

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وما يحصل في عدن نفس النهج يحاولون إفشال الأمن بعمليات إرهابية بهدف تغيير مدير الأمن والسلطة المحلية ويكون هم البديل تحت مبرر أنه فاشل، وايضاً في المهرة، وشبوة، وحضرموت تجدهم شغالين أنهم تنظيم إرهابي منظم يجيد التخفي والإلتفاف.

ويعتبر المراقبون أن "مصر أيضاً الإرهاب لم يكن موجوداً أيام مرسي لكنهم الآن ينفذون أعمال إرهابية، السؤال هل الإرهاب موجود في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي بالتأكيد لا لأن الإرهابي الحوثي يحمل نفس النهج ونفس الثقافة والتوجه والمعتمد على استنزاف الدولة وإفشالها وتدميرها لينقض عليها وكان أول رصاصة له هي التخلص من منافسيه على الساحة (الإخوان).

واختتم المراقبون "للأسف هؤلاء الإرهابيين الحوثي والإخوان يجدون في بلادنا الكثير من الحمقى وأصحاب العقول الضعيفة يضحكون عليهم ويدمرون البلاد".