سقطرى تجدد مطلبها بإقالة المحافظ الإخواني للأرخبيل

شهدت محافظة سقطرى صباح اليوم الخميس الـ27 من يونيو/ حزيران مسيرة حاشدة هي الـ3 من نوعها خلال هذا الشهر الجاري. وتندد هذه التظاهرة بالرفض للوجود الاخواني في الجزيرة وسعيه لزعزعة الامن والاستقرار فيها. وشرع ابناء الجزيرة بالتجمهر في ساحة ملعب الفقيد سعد علي سالمين في مدينة حديبو، عاصمة المحافظة التي انطلقت المسيرة منها وجابت ارجاءها. وكانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي، قد عقدت اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء الماضي ، ووجهت خلاله الدعوة لأبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة في التظاهرة اليوم الخميس .

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