التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف الجوية تمكنت، مساء الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، بعد أن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من شمال صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية واس، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وتابع "إننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".