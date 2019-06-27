الكشف عن فساد الإخوان وممارسات مماثلة للحوثيين في تربية تعز

تتشابه ممارسات الإخوان مع ممارسات الحوثيين في مختلف القطاعات وخصوصاً في قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، فمنذ أن سيطر حزب الاصلاح على مكتب التربية والتعليم في تعز فاحت راوئح الفساد في كل أركانه وأرجائه وامتد إلى مكاتبه في المديريات الواقعة تحت سيطرة الشرعية وبشكل لا يطاق.

وذكرت، أن "تربية تعز تشهد فساد‮ ‬وصل‮ ‬إلى‮ ‬كل‮ ‬شيء‮ ‬دون‮ ‬استثناء‮".

وتقول المصادر:"ورغم هذه الروائح النتنة لم نسمع أو نقرأ أن أحداً من قيادات السلطة المحلية‮ ‬تحدثوا‮ ‬عما‮ ‬يحدث‮ ‬وما‮ ‬يردده‮ ‬الشارع‮ ‬العام‮".

ومضت:"اليوم تكرر قيادات حزب الاصلاح نفس توجه ‬الهيئة‮ ‬العامة‮ ‬للمعاهد‮ ‬العلمية‮ ‬سابقاً‮.الذي كانت تنفذه في المعاهد العلمية ولكن من خلال الاستثمار في المدارس الخاصة ومشاريع اخرى لتغطية انشطة وبرامج الحزب والهادفة إلى استعداء الأطراف السياسية الأخرى، التي نراها معصوبة العينين وكأن ما تقوم به هذه القيادات‮ ‬لا‮ ‬يعنيها‮ ‬لامن‮ ‬قريب‮ ‬ولا‮ ‬من‮ ‬بعيد‮".

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وشددت أنه "يتم الاستثمار في المدارس الخاصة بالميزانية التشغيلية المخصصة من الدولة لتربية تعز وبكوادر محسوبة وظيفياً على الدولة وتتقاضى مستحقاتها من الدولة، وكل ذلك على حساب المدارس الحكومية واحتياجاتها التعليمية كافة".

وأشارت إلى أن "اكثر‮ ‬من‮ ‬18‮ ‬الف‮ ‬موظف‮ ‬في‮ ‬السلك‮ ‬التربوي‮ ‬محسوبين‮ ‬على‮ ‬تربية‮ ‬تعز‮ ‬عملت‮ ‬قيادات‮ ‬حزب‮ ‬الاصلاح‮ ‬على‮ ‬تفريغهم‮ ‬لإدارة‮ ‬تلك‮ ‬الاستثمارات‮".

وحذرت المصادر ، من أن ‬يتحول‮ ‬مكتب‮ ‬تربية‮ ‬تعز‮ ‬إلى‮ ‬ماخور‮ ‬للفساد‮ ‬أو‮ ‬هيئة‮ ‬أخرى‮ ‬شبيهة‮ ‬بالمعاهد‮ ‬العلمية‮ ‬سابقاً.

وقالت"إن‮ ‬ما‮ ‬يحدث‮ ‬في‮ ‬تربية‮ ‬تعز‮ ‬لا‮ ‬يمكن‮ ‬القبول‮ ‬به‮ ‬والسكوت‮ ‬عنه‮.، ما‮ ‬يحدث‮ ‬في‮ ‬مكتب‮ ‬التربية‮ ‬والتعليم‮ ‬بمدينة‮ ‬تعز‮ ‬يعكس‮ ‬ما‮ ‬يحدث‮ ‬في‮ ‬بقية‮ ‬المكاتب‮ ‬التنفيذية‮ ‬التي‮ ‬تسيطر‮ ‬عليها‮ ‬قيادات‮ ‬هذا‮ ‬الحزب‮".