شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. دولة خليجية تقف وراء تفجيرات انابيب النفط والغاز في شبوة مساء اليوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر أمني مسؤول في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، عن ضلوع قطر في حادثي تفجير أنبوبي نفط وغاز.
وقال المصدر، في تصريح صحفي" إن قطر دخلت على خط الأزمة في شبوة، التي نزع فتيلها مؤخراً، وأجرت عبر شخصيات محلية لقاءات سرية مكثفة مع شخصيات أخرى في مناطق سيطرة النخبة الشبوانية.
وأكد أن هناك ضلوعاً قطرياً وثيقاً بتفجير أنبوبي النفط والغاز بمديريتي رضوم والروضة، لافتاً إلى أن شخصيات مرتبطة بالدوحة وصلت عتق من الخارج قبيل يومين فقط من التفجيرات، وأجرت لقاءات سرية.
يذكر أن أنبوباً للغاز المسال بمديرية رضوم تعرض للتفجير، الأربعاء 26 يونيو، فيما تعرض أنبوب النفط في مديرية الروضة للتفجير أول من أمس.
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