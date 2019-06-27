شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. صاروخ حوثي يستهدف مدينة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل لحظات مدينة الضالع بصاروخ كاتيوشا من منطقة الزبيريات باتجاه مدينة الضالع . وأكدت المصادر في مدينة الضالع ،بان الصاروخ الذي اطلقته الميليشيات مستهدفة احياء المدينة المكتضة بالسكان المدنيين وافادت المصادر ان الصاروخ سقط في منطقه خالية من السكان ولم تكن هناك اي اصابات من المواطنيين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان .. صاروخ حوثي يستهدف مدينة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.