شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة انقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه.

وأعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو والانقلاب على السلطات في فنزويلا.

وقال رودريغيز خلال مؤتمر صحفي لدينا مقاطع فيديو تدل على نقل الأسلحة والمال لتنفيذ الانقلاب، مشيرا إلى أن المتآمرين أرادوا الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمطار العسكري ومهاجمة السجن لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق راؤول بادويل، الذي حكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة طويلة في قضية فساد وتنصيبه رئيسا لفنزويلا.

وشدد الوزير على أن الخطة تضمنت أيضا قتل رئيس الجمعية الدستورية ديوسدادو كابيلو، ورئيس المخابرات الفنزويلية غوستافو غونزاليس لوبيز، فضلاً عن خطف وزير الداخلية نيستور ريفيرول والاستيلاء على القصر الرئاسي في ميرافلوريس.

