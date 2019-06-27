شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر خبير عسكري خليجي ينقلب على الشرعية والتحالف ويثير ردود افعال ساخطة عقب ظهور اعلامي مغاير ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور فهد الشليمي، الخبير العسكري إن هناك الشعب في الجنوب لا يريدون الوحدة مع الشمال لاختلاف في الطباع والعادات والتقاليد وغيرها من الأمور كما أن هناك حالة من التخاذل من قبل رجال الشمال سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح الشليمي أن هناك عراب لمجموعة الإصلاح وهم دولة قطر وإيران حيث لا يريدون للمعركة ان تنتهي ويريدون استنزاف التحالف العربي في معركة طويلة الأمد.

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واضاف في حديثه لقناة ” الغد المشرق ” في برنامج ” قضايانا ” إن مهمة التحالف العربي أصبحت صعبة في اليمن وذلك لكونك تقدم مساعدات عسكرية وشهداء وأموال ومليارات يتم دفعها ولا يقابلها جهود من قبل الطرف الأخر لهزيمة المليشيات الحوثية.

واشار الشليمي ان التحالف العربي يتعرض الى استنزاف من خلال الاموال الضخمة التي يدفعها التحالف العربي للشعب اليمني، كخدمات طوارئ، ولكن لم نشاهد مردود لتلك الاموال، متسائلاً.. أين تذهب هذه الاموال.

واعتبر ان كل الاموال ان تأخر تنفيذ الهدف الرئيسي وهو تحرير صنعاء يعود لكون العملية تحولت الى استنزاف لموارد التحالف العربي، فيما الاموال التي تختفي يجعل استفادة المواطن اليمني بسيطة من هذه المشاريع والأموال الممنوحة له.