شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سياسي يكشف سبب تأخير إعلان القبض على أمير داعش في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، أن “تأخير إعلان القبض على أمير داعش في اليمن، كان يهدف إلى كشف خلايا وحتى جهات داعمة”.

وتساءل لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “‏من كان يحمي أمير داعش في المهرة؟.. ومن سهل له الوصول إليها من الشام؟”.

وتابع: “أسئلة لا شك أنها تثير تساؤلات إذا عرفنا أن المهرة عسكريا تتبع المنطقة الأولى في سيئون”.

وأضاف: “العملية تمت في آخر رمضان و لم يتم الكشف إلا أمس ما يعني أن تأخير إعلان القبض عليه كان يهدف إلى كشف خلايا و حتى جهات داعمة”.