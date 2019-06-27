شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..الحوثيين يجرون الاختبارات الاخيرة لسلاح جديد وفتاك ويستعدون لتوجيه ضربة ساحقة لمطار دبي وميناء جبل علي بالإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي، إنّ جماعة الحوثي ستُدشّن قريباً جديداً من الطيران المسيّر، سيكون قادراً على ضرب مطار دبي وميناء جبل علي في الإمارات.

وذكر ” الضالعي” في تغريدةٍ له عبر حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”، أن هذا النّوع من الطيران لديه قدرة على قطع 2800 كم.

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وقال إنّ الطيران الجديد سيحمل قنابل وصواريخ موجهة بالليزر ويضرب أهدافه بدقة عالية.

وأكد أن تدشين هذا النوع من الطيران سيُمكّن من دكّ مطار دبي وميناء جبل علي الامارات، إضافةً لضرب أي هدف في السعودية .

ورآى الكاتب اليمنيّ أن موازين القوة تغيرت.