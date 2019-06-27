شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تباغت حليفتها ايران وتصدم دول مجلس التعاون وتصدر بيان خطير وعاجل بشأن حرب اليمن والطائرات المسيرة (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت عمان يوم الاثنين أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".





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وأبلغ مصدران إيرانيان رويترز يوم الجمعة ان الحرب في اليمن سببت الكثير من المشاكل ويمكن ان تشعل المنطقة كلها.

واوضحت المصادر الايرانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حذر طهران عبر عُمان من هجوم أمريكي وشيك قبل إلغائه لاحقا، وذلك عقب إسقاط إيران الطائرة المسيرة.

وينفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعث رسالة من هذا القبيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر يوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.



​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، الأربعاء، إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".