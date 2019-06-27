شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تثير ضجة عارمة في جميع مواقع التواصل بظهور جسدها عاري .. داخل مسبح الجاكوزي البخاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل وهذه المرة عبر نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بالمايوه في مغطس للمياه. والغريب ان سما صورت الفيديو في الجاكوزي ولم تظهر وجهها ابدا مبررة ذلك بالقول: “على شان انا بعمل نيو لوك ومش عايزة تشوفي وجهي الايام دي”. Advertisements وظهرت المصري في الفيديو مرتدية كاش مايوه قائلة انها ترتديه فوق المايوه لأنها “ست محترمه”. وتحدثت سما في الفيديو عن عدد من المواضيع والتي كان من بينها نهائي كأس افريقيا 2019 الذي تستضيفه مصر.

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