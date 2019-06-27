شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم.. شاهد من هو القيادي ”المقرب جداً” من عبدالملك الحوثي الذي دخل عدن بحماية أطقم الانتقالي..!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي الجنوبي المعروف، صالح الحنشي، عن دخول أحد أبرز المقربين جدا من زعيم مليشيات الانقلاب الحوثي المدعومة ايرانيا إلى العاصمة المؤقتة عدن بحماية أطقم أمنية تابعة للمناضلين الجنوبيين!!



وقال الصحافي الحنشي بأن المدعو "سعيد الحريري" وهو أحد المقربين من عبدالملك الحوثي دخل إلى عدن بحماية ورفقة أطقم أمنية تتبع المناضلين (في إشارة منه إلى المجلس الانتقالي )

مضيفا بأن هذه الأطقم الأمنية ترافقه عند مغادرته عدن أيضا إلى أن يصل لأقرب نقطة حوثية.

جاء ذلك في منشور على صفحته على الفيس بوك

والحريري يعد احد المقربين جدا من عبدالملك الحوثي ومن ابناء محافظة الضالع جنوب اليمن