شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يعلن اندلاع ‘‘المعركة الكبرى‘‘ ويرفع ‘‘قائمة الشرف‘‘ .. ويكشف عن ‘‘الخاسر الأكبر‘‘ والسمسار المصدوم في ‘‘مؤتمر الخجل‘‘(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان إن صفقة القرن، التي وصفها بالمعركة الكبرى، قد فشلت، وانتصرت الشعوب العربية فيها انتصارا كبيرا.

وتقدم عطوان، في الفيديو الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" بالشكر لـ "قائمة الشرف"، الدول العربية التي رفضت حضور مؤتمر البحرين، وهي الكويت والعراق ولبنان .

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ووصف عطوان، وصف كوشنر ، صهر الرئيس الأمريكي، بالسمسار، مؤكدا أنه الخاسر الأكبر في مؤتمر البحرين، وأنه انصدم بواقع عربي شعبي رافض لأحلامه التجارية.

مزيد من التفاصيل المثيرة،،، تابعوها في الفيديو التالي: